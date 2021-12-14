Документы на субсидию – кому из украинцев нужно подать повторно. Фото: llg.com.ua

https://racurs.ua/n164378-dokumenty-na-subsidiu-komu-iz-ukraincev-nujno-podat-povtorno.html

Ракурс

Субсидии в Украине большинству граждан переназначили автоматически. Однако некоторым украинцам придется повторно подать документы.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что переназначение субсидий происходило на основании информации, имеющейся в реестрах.

Она отметила, что подтвердить право на субсидию должны:

украинцы, получавшие ее по фактическому месту жительства;

граждане, которым она назначалась без учета зарегистрированных членов семьи, не проживающих по месту регистрации.

В этом году был расширен круг людей, которые могут получать субсидии. Мы проанализировали практику и включили в перечень общих оснований назначения субсидии те случаи, которые раньше нуждались в отдельном рассмотрении и решении комиссий органов местного самоуправления, — рассказала министр.

Речь идет о случаях, когда кто-то из членов домохозяйства официально работает за границей или находится за границей, но ухаживает за ребенком до трех лет, или является безработным, но зарегистрирован в центре занятости.

«Ракурс» сообщал, что размер субсидий в Украине вырастет для жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Потребители в этих районах получают от 700 грн до 1 тыс. грн субсидии, повысить ее обещают до 2 тыс. 500 грн.

Правительство увеличит размер субсидий специально принятым постановлением. Эти расходы будут стоить госбюджету 70−80 млн грн ежемесячно.