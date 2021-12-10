Офіс президента та Білий дім випустили релізи після розмови Зеленського та Байдена

https://racurs.ua/ua/n164219-ofis-prezydenta-ta-bilyy-dim-vypustyly-relizy-pislya-rozmovy-zelenskogo-ta-baydena.html

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Джо Байден та Володимир Зеленський 9 грудня провели перегговори по захищеній лінії зв’язку. Вони відбулися на тлі нагромадження російських військ біля кордонів України і щоденних контактів дипломатів та перших осіб США, України, ЄС та РФ, які відбуваються у кінці листопада-початку грудня.

У невеликому повідомленні Вашингтона після розмови президентів України та США йдеться, що жодних рішень щодо нашої країни без позиції Києва не прийматиметься. У релізі згадується Росія, діями якої США стурбовані і готові вживати щодо неї економічних та інших заходів.

Президент Байден наголосив на готовності Сполучених Штатів підтримати заходи щодо зміцнення довіри для просування виконання мінських угод на підтримку нормандського формату, — повідомляє Білий дім.



Основні тези заяв Києва та Вашингтона: