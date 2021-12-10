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Ракурс
Офіс президента та Білий дім випустили релізи після розмови Зеленського та Байдена

Офіс президента та Білий дім випустили релізи після розмови Зеленського та Байдена

10 гру 2021, 08:39
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Джо Байден та Володимир Зеленський 9 грудня провели перегговори по захищеній лінії зв’язку. Вони відбулися на тлі нагромадження російських військ біля кордонів України і щоденних контактів дипломатів та перших осіб США, України, ЄС та РФ, які відбуваються у кінці листопада-початку грудня.

У невеликому повідомленні Вашингтона після розмови президентів України та США йдеться, що жодних рішень щодо нашої країни без позиції Києва не прийматиметься. У релізі згадується Росія, діями якої США стурбовані і готові вживати щодо неї економічних та інших заходів.

Президент Байден наголосив на готовності Сполучених Штатів підтримати заходи щодо зміцнення довіри для просування виконання мінських угод на підтримку нормандського формату, — повідомляє Білий дім.


Основні тези заяв Києва та Вашингтона:

  • США та союзники відповідають економічними та іншими заходами у разі військового вторгнення Росії;
  • США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України та готові брати участь у мирних переговорах;
  • Україна має пропозиції щодо розблокування мирного процесу і його готові обговорювати в різних форматах;
  • просування «Північного потоку — 2» позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії;
  • глави держав обговорили шляхи підтримки у сфері безпеки, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії.

Джерело: Ракурс


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