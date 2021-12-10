Офіс президента та Білий дім випустили релізи після розмови Зеленського та Байдена

Офіс президента та Білий дім випустили релізи після розмови Зеленського та Байденаhttps://racurs.ua/ua/n164219-ofis-prezydenta-ta-bilyy-dim-vypustyly-relizy-pislya-rozmovy-zelenskogo-ta-baydena.htmlРакурс
Джо Байден та Володимир Зеленський 9 грудня провели перегговори по захищеній лінії зв’язку. Вони відбулися на тлі нагромадження російських військ біля кордонів України і щоденних контактів дипломатів та перших осіб США, України, ЄС та РФ, які відбуваються у кінці листопада-початку грудня.
У невеликому повідомленні Вашингтона після розмови президентів України та США йдеться, що жодних рішень щодо нашої країни без позиції Києва не прийматиметься. У релізі згадується Росія, діями якої США стурбовані і готові вживати щодо неї економічних та інших заходів.
Президент Байден наголосив на готовності Сполучених Штатів підтримати заходи щодо зміцнення довіри для просування виконання мінських угод на підтримку нормандського формату, — повідомляє Білий дім.
Основні тези заяв Києва та Вашингтона:
- США та союзники відповідають економічними та іншими заходами у разі військового вторгнення Росії;
- США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України та готові брати участь у мирних переговорах;
- Україна має пропозиції щодо розблокування мирного процесу і його готові обговорювати в різних форматах;
- просування «Північного потоку — 2» позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії;
- глави держав обговорили шляхи підтримки у сфері безпеки, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії.