Офис президента и Белый дом выпустили релизы после разговора Зеленского и Байдена

Офис президента и Белый дом выпустили релизы после разговора Зеленского и Байденаhttps://racurs.ua/n164219-ofis-prezidenta-i-belyy-dom-vypustili-relizy-posle-razgovora-zelenskogo-i-baydena.htmlРакурс
Джо Байден и Владимир Зеленский 9 декабря провели переговоры по защищенной линии связи. Они состоялись на фоне накопления российских войск у границ Украины и ежедневных контактов дипломатов и первых лиц США, Украины, ЕС и РФ, которые проходят в конце ноября-начале декабря.
В небольшом сообщении Вашингтона после разговора президентов Украины и США говорится, что никаких решений по нашей стране без позиции Киева не будет приниматься. В релизе упоминается Россия, действиями которой США обеспокоены и готовы предпринимать в отношении нее экономические и другие меры.
Президент Байден отметил готовность Соединенных Штатов поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения минских соглашений в поддержку нормандского формата, сообщает Белый дом.
Основные тезисы заявлений Киева и Вашингтона:
- США и союзники ответят экономическим и другим мерам в случае военного вторжения России;
- США поддерживают территориальную целостность и суверенитет и готовы участвовать в мирных переговорах;
- у Украины есть предложения по разблокированию мирного процесса и его готовы обсуждать в разных форматах;
- продвижение «Северного потока — 2» лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии;
- главы государств обсудили пути поддержки в сфере безопасности, финансовой и политической поддержки в противодействии гибридной агрессии.