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Ракурс
Офис президента и Белый дом выпустили релизы после разговора Зеленского и Байдена

Офис президента и Белый дом выпустили релизы после разговора Зеленского и Байдена

10 дек 2021, 08:39
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Джо Байден и Владимир Зеленский 9 декабря провели переговоры по защищенной линии связи. Они состоялись на фоне накопления российских войск у границ Украины и ежедневных контактов дипломатов и первых лиц США, Украины, ЕС и РФ, которые проходят в конце ноября-начале декабря.

В небольшом сообщении Вашингтона после разговора президентов Украины и США говорится, что никаких решений по нашей стране без позиции Киева не будет приниматься. В релизе упоминается Россия, действиями которой США обеспокоены и готовы предпринимать в отношении нее экономические и другие меры.

Президент Байден отметил готовность Соединенных Штатов поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения минских соглашений в поддержку нормандского формата, сообщает Белый дом.


Основные тезисы заявлений Киева и Вашингтона:

  • США и союзники ответят экономическим и другим мерам в случае военного вторжения России;
  • США поддерживают территориальную целостность и суверенитет и готовы участвовать в мирных переговорах;
  • у Украины есть предложения по разблокированию мирного процесса и его готовы обсуждать в разных форматах;
  • продвижение «Северного потока — 2» лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии;
  • главы государств обсудили пути поддержки в сфере безопасности, финансовой и политической поддержки в противодействии гибридной агрессии.

Источник: Ракурс


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