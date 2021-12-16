Олексій Данілов вважає, що російських військ для атаки на Україну поки замало. Фото: novynarnia.com

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Російська Федерація зосередила поблизу українських кордонів недостатню кількість військ, яка необхідна для вторгнення.

Для вторгнення знадобиться у п’ять-шість разів більше військ, ніж зараз стоять на кордоні. Москва нічого не зробила для деескалації, але немає вказівок на те, що вторгнення неминуче. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов в інтерв’ю Reuters.

Секретар РНБО підтвердив, що Росія сконцентрувала 92 тис. військових на кордоні з Україною. Чиновник вважає, що агресору необхідно мати від 500 тис. до 600 тис. військовослужбовців, щоб «тримати ситуацію під контролем під час наступу». І попри те, що Росія може наростити це угруповання «дуже швидко і будь-якої миті», їй все одно знадобиться на це понад добу.

Данілов погодився, що нічого не змінилося після переговорів президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна. Високопосадовець додав, що компроміс між Україною та Росією можливий, але не ціною української незалежності.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може відбутися в кінці січня. Ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим. Сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні в ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб.

Джерело: Reuters