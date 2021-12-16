«Омікрон» підступає до України — перші випадки виявили в Польщі та РФ

«Омікрон» підступає до України — перші випадки виявили в Польщі та РФhttps://racurs.ua/ua/n164520-omikron-pidstupaie-do-ukrayiny-pershi-vypadky-vyyavyly-v-polschi-ta-rf.htmlРакурс
У Польщі офіційно підтвердили перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу, який отримав назву «омікрон».
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Польщі на своїй сторінці у Твіттері.
Зазначається, що «омікрон» виявила санепідемстанція у розташованому на півдні країни місті Катовіце.
Штам підтверджено у зразку, отриманому від 30-річної громадянки Лесото, — вказано в повідомленні.
У відомстві зазначають, що пацієнтка перебуває в ізоляції та почувається добре. Вона прибула до Катовіце для участі у цифровому саміті ООН і, за її словами, контактувала лише з двома вакцинованими особами, які також прибули з Лесото.
Раніше Китай повідомляв прj виявлення штаму «омікрон» у громадянки Польщі, яка нещодавно прибула до КНР.
Водночас у Росії вже виявили 25 випадків інфікування «омікроном». Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на віце-прем'єра РФ Тетяну Голікову.
Зазначається, що на сьогодні випадки інфікування «омікроном» зафіксовані у Москві, Підмосков’ї, Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону.
Кілька днів тому Голікова повідомляла про виявлення 16 випадків «омікрону» серед групи з 177 росіян, які нещодавно повернулися з ПАР. Тобто, новий штам було виявлено у 10% осіб, які повернулися з цієї країни, що може бути свідченням його високої заразності.
Нагадаємо, через штам «омікрон» Польща та Італія нещодавно ускладнили умови в’їзду для українців.
Джерело: МОЗ Польщі, «Інтерфакс»