Нардепи продовжили собі зимові канікули, фото - Я.Доброносов

https://racurs.ua/ua/n164518-nardepy-prodovjyly-sobi-zymovi-kanikuly.html

Ракурс

Народні депутати продовжили свої зимові канікули — у січні 2022 року Рада збереться у сесійній залі тільки наприкінці місяця.

16 грудня Верховна Рада ухвалила постанову, яка змінила календарний план проведення шостої сесії парламенту дев’ятого скликання.

У такий спосіб січневий пленарний тиждень знову відтермінувався. За ухвалення постанови проголосували 243 нардепи.

Постанову № 6429 підтримали на засіданні Ради і нардепи почнуть працювати у залі тільки 25 січня. 1 лютого розпочнеться вже чергова, сьома сесія.

Тиждень з 17 по 21 січня 2022 року буде тижнем роботи в комітетах, а останній пленарний тиждень шостої сесії буде з 25 по 28 січня 2022 року.

Раніше Рада вже змінювала календарний план на січень. Парламент скасував сесійний тиждень із 11 по 14 січня.

Очільник президентської фракції Давід Арахамія 16 грудня на запитання журналістів про новорічний корпоратив СН відповів: «Ми не будемо робити якийсь спільний фракційний чи партійний захід. Новорічного корпоративу не буде».

Він не виключив, що можуть збиратися по 10−15 депутатів, в тому числі по комітетах, але наголосив, що жодної централізованої організації свята не буде.

«Ракурс» раніше повідомляв про вихідні в Україні на зимові свята-2022.