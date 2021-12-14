Що святкуватимуть українці взимку. Фото: karpaty.love

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Новорічні та різдвяні свята обіцяють українцям безліч вихідних — у серпні цього року Кабмін видав розпорядження щодо перенесення робочих днів напередодні новорічних свят.

В останній день року, 31 грудня, буде скорочений робочий день. А оскільки Новий рік припадає на суботу, 1 січня, тому вихідний переноситься на понеділок, 3 січня. Короткий робочий тиждень зі скороченим на годину робочим днем на Святвечір очікується з 4 по 6 січня. Різдво святкуватимемо в п’ятницю, 7 січня, тож вихідні по неділю, 9 січня, включно.

Почнуться зимові свята в Україні з Дня святого Миколая, який припадає на неділю, 19 грудня. Це свято — одне з найулюбленіших свят українських дітей, а сам образ Миколая є символом доброти та милосердя.

Різдво за Григоріанським календарем українські католики відзначатимуть у суботу, 25 грудня. П’ятниця, 25 грудня, буде зі скороченим робочим днем. Також офіційний вихідний переноситься й на понеділок, 27 грудня.

Новий рік припадає у ніч з 31 грудня на 1 січня — це з п’ятниці на суботу. Також відпочиватимемо й у неділю та понеділок, 2 та 3 січня.

Традиційно перед Різдвом 6 січня українці святкують Святвечір. Припадає він на четвер, 6 січня. Робочий день скорочено на годину.

Різдво Христове 2022 року припадає на п’ятницю, 7 січня. Офіційно відпочиватимемо три дні — вихідні з 7 по 9 січня, неділю.

Щедрий Вечір припадає на четвер, 13 січня. Також це свято називають Маланка, Маланія чи Василів вечір. А 14 січня православні українці відзначають Старий Новий рік або свято Василя. Воно з’явилось у 1918 році після переходу царської Росії з юліанського календаря на григоріанський.

Другий Святвечір або Голодна кутя відзначатимуть у вівторок, 18 січня. А 19 січня святкують свято Водохреща або Йордан. На Водохреща завершуються січневі свята.

Нагадаємо, у КМДА повідомляли, що Новий рік у Києві розпочнеться 16 грудня — у цей день в столиці запрацюють 14 святкових локацій. Новорічні ялинки будуть встановлені в усіх районах міста. Цьогоріч до створення локацій знову залучать приватний бізнес.