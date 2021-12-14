Что будут праздновать украинцы зимой. Фото: karpaty.love

https://racurs.ua/n164412-ot-nikolaya-do-krescheniya-chto-budut-prazdnovat-ukraincy-zimoy.html

Ракурс

Новогодние и рождественские праздники обещают украинцам множество выходных — в августе этого года Кабмин издал распоряжение о переносе рабочих дней в преддверии новогодних праздников.

В последний день года, 31 декабря, будет сокращен рабочий день. А поскольку Новый год приходится на субботу, 1 января, поэтому выходной переносится на понедельник, 3 января. Короткая рабочая неделя с сокращенным на час рабочим днем на Сочельник ожидается с 4 по 6 января. Рождество будем праздновать в пятницу, 7 января, поэтому выходные по воскресенье, 9 января, включительно.

Начнутся зимние праздники в Украине со дня святого Николая, который приходится на воскресенье, 19 декабря. Этот праздник — один из самых любимых праздников украинских детей, а сам образ Николая является символом доброты и милосердия.

Рождество по Григорианскому календарю украинские католики будут отмечать в субботу, 25 декабря. Пятница, 25 декабря, будет с сокращенным рабочим днем. Также официальный выходной переносится и на понедельник, 27 декабря.

Новый год приходится в ночь с 31 декабря на 1 января — это с пятницы на субботу. Также будем отдыхать и в воскресенье и понедельник, 2 и 3 января.

Традиционно перед Рождеством 6 января украинцы празднуют Сочельник. Приходится он на четверг, 6 января. Рабочий день сокращен на час.

Рождество Христово 2022 года приходится на пятницу, 7 января. Официально будем отдыхать три дня — выходные с 7 по 9 января, воскресенье.

Щедрый вечер приходится на четверг, 13 января. Также этот праздник называют Маланка, Малания или Васильев вечер. А 14 января православные украинцы отмечают Старый Новый год или праздник Василия. Он появился в 1918 году после перехода царской России с юлианского календаря на григорианский.

Второй Сочельник или Голодную кутью будут отмечать во вторник, 18 января. А 19 января празднуют праздник Крещения или Иордан. На Крещение завершаются январские праздники.

Напомним, в КГГА сообщали, что Новый год в Киеве начнется 16 декабря — в этот день в столице заработают 14 праздничных локаций. Новогодние елки будут установлены во всех районах города. В этом году к созданию локаций снова привлекут частный бизнес.