На мєсто! Як "слуга" хамив у Раді, скріншот відео

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У Верховній Раді 14 грудня стався конфлікт між нардепами фракції монобільшості «Слуга народу» та опозицйної «Євросолідарності».

На підвищених тонах розмовляли лідери цих фракцій. Петро Порошенко, Ірина Геращенко і Артур Герасимов («ЄС») зчепилися із Данилом Гетманцевим, Миколою Тищенком та Олександром Ковальчуком (СН).

Конфлікт виник після виступу Геращенко з трибуни.

Ми погоджуємося з президією, що слово «Гогілашвілі» вже стало майже лайкою, але не треба опозиції, коли вона говорить про те, що у нас пів-парламенту користується лексикою Гогілашвілі, відключати мікрофон, — заявила Геращенко.

Словесні баталії у залі розпалилися настільки сильно, що спікер Ради Руслан Стефанчук був змушений зробити перерву, аби вгамувати конфлікт. Але суперечке тривала й біля трибуни президії, куди Стефанчук покликав Геращенко та Ковальчука. Тут був і перший віце-спікер Олександр Корнієнко, прийшли й інші нардепи включно із очільником президентської фракції Давідом Арахамією. Тищенко знімав усе на телефон.

Згодом Геращенко написала на своїй сторінці у ФБ, що депутат Ковальчук «брутально хамив Ніні Южаніній під час розгляду поправок» і «замість фахової дискусії переходив на особистості».

А потім, коли нагадала йому про його матюки в залі і поведінку в стилі Гогілашвілі-бикоко, він кинув чергове хамство: «На мєсто!», — повідомила Геращенко.

У соцмережах Ковальчук на момент виходу новини про цей інцидент нічого не пояснював.

Коли ж інцидент було вичерпано, спікер Ради заявив: «Ми завершили сеанс психотерапії».