Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На мєсто! Як "слуга" хамив у Раді, скріншот відео

На мєсто! Як «слуга» хамив у Раді (ФОТО, ВІДЕО)

14 гру 2021, 15:40
999

У Верховній Раді 14 грудня стався конфлікт між нардепами фракції монобільшості «Слуга народу» та опозицйної «Євросолідарності».

На підвищених тонах розмовляли лідери цих фракцій. Петро Порошенко, Ірина Геращенко і Артур Герасимов («ЄС») зчепилися із Данилом Гетманцевим, Миколою Тищенком та Олександром Ковальчуком (СН).

На мєсто! Як "слуга" хамив у Раді, скріншот відео

На мєсто! Як "слуга" хамив у Раді, скріншот відео

Конфлікт виник після виступу Геращенко з трибуни.

Ми погоджуємося з президією, що слово «Гогілашвілі» вже стало майже лайкою, але не треба опозиції, коли вона говорить про те, що у нас пів-парламенту користується лексикою Гогілашвілі, відключати мікрофон, — заявила Геращенко.

Словесні баталії у залі розпалилися настільки сильно, що спікер Ради Руслан Стефанчук був змушений зробити перерву, аби вгамувати конфлікт. Але суперечке тривала й біля трибуни президії, куди Стефанчук покликав Геращенко та Ковальчука. Тут був і перший віце-спікер Олександр Корнієнко, прийшли й інші нардепи включно із очільником президентської фракції Давідом Арахамією. Тищенко знімав усе на телефон.

На мєсто! Як "слуга" хамив у Раді, скріншот відео

Згодом Геращенко написала на своїй сторінці у ФБ, що депутат Ковальчук «брутально хамив Ніні Южаніній під час розгляду поправок» і «замість фахової дискусії переходив на особистості».

А потім, коли нагадала йому про його матюки в залі і поведінку в стилі Гогілашвілі-бикоко, він кинув чергове хамство: «На мєсто!», — повідомила Геращенко.

На мєсто! Як "слуга" хамив у Раді, скріншот відео

У соцмережах Ковальчук на момент виходу новини про цей інцидент нічого не пояснював.

Коли ж інцидент було вичерпано, спікер Ради заявив: «Ми завершили сеанс психотерапії».


Відчуття, що по залу треба ходити з камерою фіксації. Бо якби вони не зафіксували Гогілашвілі, він би й досі був «добропорядним замміністра». Ми в цьому скликанні почуваємося вихователями колонії для важких підлітків імені Макаренка: вчимо не матюкатися, не лаятися, не лускати насіння і хоч іноді згадувати, що тут же нові обличчя, — додала нардеп «ЄС».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів