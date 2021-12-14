На место! Как «слуга» хамил в Раде (ФОТО, ВИДЕО)

На место! Как «слуга» хамил в Раде, скриншот видео

https://racurs.ua/n164411-na-mesto-kak-sluga-hamil-v-rade-foto-video.html

Ракурс

В Верховной Раде 14 декабря произошел конфликт между нардепами фракции монобольшинства «Слуга народа» и оппозиционной «Евросолидарности».

На повышенных тонах говорили лидеры этих фракций. Петр Порошенко, Ирина Геращенко и Артур Герасимов («ЕС») сцепились с Данилой Гетманцевым, Николаем Тищенко и Александром Ковальчуком (СН).

Конфликт возник после выступления Геращенко.

Мы соглашаемся с президиумом, что слово «Гогилашвили» уже стало почти ругательством, но не нужно оппозиции, когда она говорит о том, что у нас половина парламента пользуется лексикой Гогилашвили, отключать микрофон, — заявила Геращенко.

Словесные баталии в зале разгорелись настолько сильно, что спикер Рады Руслан Стефанчук был вынужден сделать перерыв, чтобы унять конфликт. Но спор продолжался и у трибуны президиума, куда Стефанчук позвал Геращенко и Ковальчука. Здесь был и первый вице-спикер Александр Корниенко, пришли другие нардепы, включая главу президентской фракции Давида Арахамию. Тищенко снимал все на телефон.

Впоследствии Геращенко написала на своей странице в ФБ, что депутат Ковальчук «брутально хамил Нине Южаниний при рассмотрении поправок» и «вместо профессиональной дискуссии переходил на личности».

А потом, когда я напомнила ему о его мате в зале, поведении в стиле Гогилашвили-быкоко, он бросил очередное хамство: «На место!», — сообщила Геращенко.

В соцсетях Ковальчук на момент выхода новости об этом инциденте ничего не объяснял.

Когда же инцидент был исчерпан, спикер Рады заявил: «Мы завершили сеанс психотерапии, продолжаем работу».