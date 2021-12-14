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Температура в Европе. Фото: istock

Морозы до −7° и мокрый снег ожидаются в Украине (КАРТА)

14 дек 2021, 15:37
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Погода в Украине 15 декабря будет преобладать пасмурная и прохладная, синоптики прогнозируют дожди. На юге и востоке Украины температура будет достигать +2° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура в Европе. Фото: Gismeteo

Осадки. Фото: GismeteoПогода в Киеве 15 декабря будет пасмурной и сухой. Ночью температура воздуха упадет до 0°, а днем ​​воздух прогреется до 0−2° выше нуля.

Погода в Киеве. Фото: Gismeteo

Погода в Харькове будет по-настоящему зимней, ночью ожидаются морозы и мокрый снег. Градусы опустятся до 0° ночью и подскочат до +2° тепла днем.

Погода в Харькове. Фото: GismeteoПогода в Одессе завтра будет пасмурная, в регионе будут идти дожди. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−5° тепла, а днем обещают 3−5° выше нуля.

Погода в Одессе. Фото: GismeteoПогодные условия в Львове в среду будут пасмурными, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от −5 до −7° мороза, а днем прогнозируют -+2° тепла.


Погода во Львове. Фото: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 15 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Фото: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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