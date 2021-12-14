Температура в Европе. Фото: istock

https://racurs.ua/n164410-morozy-do-7-i-mokryy-sneg-ojidautsya-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 декабря будет преобладать пасмурная и прохладная, синоптики прогнозируют дожди. На юге и востоке Украины температура будет достигать +2° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 15 декабря будет пасмурной и сухой. Ночью температура воздуха упадет до 0°, а днем ​​воздух прогреется до 0−2° выше нуля.

Погода в Харькове будет по-настоящему зимней, ночью ожидаются морозы и мокрый снег. Градусы опустятся до 0° ночью и подскочат до +2° тепла днем.

Погода в Одессе завтра будет пасмурная, в регионе будут идти дожди. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−5° тепла, а днем обещают 3−5° выше нуля.

Погодные условия в Львове в среду будут пасмурными, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от −5 до −7° мороза, а днем прогнозируют -+2° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo