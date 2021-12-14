Крупнейшую сеть сбыта фейковых COVID-документов разоблачили в Украине. Фото: СБУ

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Гигантскую сеть сбыта фальшивых COVID-документов разоблачили правоохранители в Киеве.

Бизнес по продаже ненастоящих международных свидетельств о вакцинации от ковида обогащал дельцов на более 5 млн грн ежемесячно. За определенную сумму злоумышленники предлагали приобрести «сертификат» без фактического проведения прививок. Противоправную деятельность организовали два жителя Киева. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медицинских учреждений и шесть семейных врачей из разных регионов страны. Эта сеть была крупнейшей в Украине по количеству изготовленных COVID-фальшивок. Об этом 14 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Своих клиентов дельцы вносили в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дія». Для передачи «списков» на оформление фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

Ожидается, что организаторам в ближайшее время сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Эксперты и СМИ ранее заявляли, что 10−15% всех сертификатов о вакцинации в Украине могут быть поддельными.

Напомним, в Закарпатской области правоохранители разоблачили группу из пяти местных жителей, которые подделывали COVID-сертификаты. Злоумышленникам удалось продать около 4,5 тыс. фальшивых документов.