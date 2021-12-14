Найбільшу мережу збуту фейкових COVID-документів викрили в Україні. Фото: СБУ

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Гігантську мережу збуту фальшивих COVID-документів викрили правоохоронці в Києві.

Бізнес з продажу несправжніх міжнародних свідоцтв про вакцинацію від ковіду збагачував ділків на понад 5 млн грн щомісяця. За певну суму зловмисники пропонували придбати «сертифікат» без фактичного проведення щеплень. Протиправну діяльність організували двоє мешканців Києві. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медичних закладів та шістьох сімейних лікарів із різних регіонів країни. Ця мережа була найбільшою в Україні за кількістю виготовлених COVID-фальшивок. Про це 14 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Своїх клієнтів ділки вносили до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг «Дія». Для передачі «списків» на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв’язок та передавали гроші.

Очікується, що організаторам найближчим часом повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Експерти та ЗМІ раніше заявляли, що 10−15% усіх сертифікатів про вакцинацію в Україні можуть бути підробленими.

Нагадаємо, у Закарпатській області правоохоронці викрили групу з п’яти місцевих жителів, які підробляли COVID-сертифікати. Зловмисникам вдалося продати близько 4,5 тис. фальшивих документів.