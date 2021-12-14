Бойовики ЛДНР тренують бойове розгортання танків та артилерії – розвідка

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Ракурс

На Донбасі бойовики під контролем Росії проводять бойове розгортання танків та артилерії.

З 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищий ступінь бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів. Таку інформацію оприлюднили в Головному управлінні розвідки України.

Також бойовики тренувалися виводити техніку у визначені райони зосередження та розгортання пунктів управління.

Крім того, з 13 грудня в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів окупаційних військ відновлено інтенсивність заходів бойової підготовки.

Терористи провели збори з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.

Російські гібридні сили впродовж 13 грудня двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомили у прес-службі Об'єднаних сил.

У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, — ідеться в ранковому зведенні.



У прес-службі також додали, що втрат серед українських військовослужбовців немає. Угруповання ДНР та ЛНР про бойові дії 13 грудня не повідомляли.

«Ракурс» повідомляв, що Росія на Донбасі нарощує боєздатність своїх військ. Бойовики ЛНР та ДНР під керівництвом командування Збройних сил Росії розпочали масштабні навчання. Терористи залучили резервістів, підрозділи силовиків та окупаційних адміністрацій, а також військову техніку.