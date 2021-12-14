Боевики ЛДНР тренируют боевое развертывание танков и артиллерии – разведка

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Ракурс

На Донбассе боевики под контролем России проводят боевое развертывание танков и артиллерии.

С 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировки по приведению в высшую степень боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений. Такую информацию обнародовали в Главном управлении разведки Украины.

Также боевики тренировались выводить технику в определенные районы сосредоточения и развертывания пунктов управления.

Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск возобновлена ​​интенсивность мер боевой подготовки.

Террористы провели собрание с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

Российские гибридные силы в течение 13 декабря дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщили в пресс-службе Объединенных сил.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Катериновки, что на Луганщине, враг совершил обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, — говорится в утреннем сообщении.



В пресс-службе также добавили, что потерь среди украинских военнослужащих нет. Группировки ДНР и ЛНР о боевых действиях 13 декабря не сообщали.

«Ракурс» сообщал, что Россия на Донбассе наращивает боеспособность своих войск. Боевики ЛНР и ДНР под руководством командования Вооруженных сил России начали масштабные учения. Террористы привлекли резервистов, подразделения силовиков и оккупационных администраций, а также военную технику.