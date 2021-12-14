Шельфовый ледник Туэйтса в Антарктиде. Фото: nat-geo.ru

https://racurs.ua/n164407-nas-jdet-katastrofa-uchenye-predupredili-ob-ischeznovenii-lednika-sudnogo-dnya.html

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Глобальное потепление может привести к разрушению одного из крупнейших ледников в Антарктике.

Шельфовый ледник Туэйтса в Антарктиде называют «ледником Судного дня». Он простирается на 120 км вдоль западного побережья Антарктиды. Ученые считают, что разрушение этого ледника может спровоцировать значительное повышение уровня океана, а последствия будут разрушительными. Об этом заявил ведущий координатор международного сотрудничества по изучению ледника Туэйтса Тед Скамбос, передает Newatlas.

За последние 30 лет скорость оттока удвоилась, а сам ледник содержит достаточно массы, чтобы поднять уровень моря более чем на 0,6 м. И это может привести к еще большему повышению уровня моря, до 3 м, если он потянет за собой окружающие ледники, — говорит ученый.

По словам исследователя, под шельфовым ледником образуются длинные каналы, которые позволяют воде более эффективно растапливать лед. Радиолокационные изображения показывают, что большие трещины распространяются к центру шельфового ледника со скоростью до 2 км в год. Кроме того, эти трещины в будущем могут привести к разрушению всего ледника.

Ученые прогнозируют, что разрушение ледника начнется уже через пять лет. После исчезновения плавучей части начнется обрушение всего ледника.

Напомним, ледники Африки могут полностью исчезнуть за два десятилетия. Глобальное потепление на африканском континенте происходит быстрее, чем в среднем на Земле. Ученые утверждают, если эти процессы будут продолжаться и в дальнейшем, то это приведет к полному исчезновению ледников в Африке к 2040-м годам.