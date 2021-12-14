Цена газа в Европе пробила новый максимум. Фото: istock

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Ракурс

Цена на газ в Европе превысила 1 тыс. 400 долл./тыс. куб. м, что является максимальным показателем с начала октября.

Тогда цена взлетела почти до немыслимых 2 тыс. дол. за тысячу кубов. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Во вторник, 14 декабря, цена ближайшего фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 122,24 евро за МВт. ч, т. е. 1 тыс. 425 дол. за тысячу кубометров.

В ноябре контракт «на день вперед» торговался по 945 дол., в декабре — 1 тыс. 153 дол. за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло 515 дол.

Цены подскочили после комментариев нового главы немецкого Министерства иностранных дел (МИД) Анналены Бербок по газопроводу «Северный поток 2». Глобальная спираль роста цен получила поддержку со стороны газовых индексов в Азии — по европейскому вырос и фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM — январский контракт прибавил 18 долл. и достиг 1 тыс. 276 дол. за тысячу кубов.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг уже отметки 62,41% от их максимальной вместимости — это на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Германия заблокирует «Северный поток-2» (ЧП-2) в случае новой агрессии России против Украины.

Источник: Интерфакс