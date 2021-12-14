Налоговый закон о Дія City приняла Верховная Рада. Фото: itc.ua

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Налоговый закон о «Дія.City» 14 декабря приняла Верховная Рада.

Закон Украины № 5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине» во втором чтении приняли 285 голосами. Об этом сообщалось в трансляции заседания ВРУ.

Отмечается, что закон вводит специальный режим налогообложения ИТ компаний и вводит спецрежим налогообложения отдельных доходов работников резидентов «Дія Сити» и привлеченных ими гиг-специалистов. Кроме того, законом предлагается освободить от налогообложения доходы от отчуждения акций (других корпоративных прав), эмитентом которых является резидент «Дія Сити», дивидендов, начисляемых эмитентом корпоративных прав — резидентом «Дія Сити». Также вводится специальный порядок начисления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для резидентов «Дія Сити».

Мы выходим на финишную прямую перед запуском одной из лучших налоговых систем в мире для развития IT и креативных индустрий. Впереди новый старт для развития украинской экономики. «Дія City» предусматривает комфортные налоговые ставки на доход ИТ-специалистов фактически на уровне упрощенной системы налогообложения, возможность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал и налоговые стимулы для привлечения инвестиций, — написал в Telegram после принятия закона министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновник отметил, что налоговый закон определяет, что переходный период по ограничению на работу с ФЛП в рамках спецрежима не предусматривает никаких ограничений до 2024 года. С 2024 расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 — 20%.

Уровень налоговой нагрузки на компании-резиденты остался неизменным: НДФЛ — 5%, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%. Федоров уверяет, что компании получат 0% налог на доход физлиц в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще одного раза в два года.

По словам Федорова, резиденты «Дія City», которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих основаниях, и у которых годовой лимит дохода составляет до 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без ограничений на все время резидентства.

К тому же, льготное налогообложение на зарплаты специалистов не будет ограничиваться по единому КВЭД и распространяться на всех сотрудников компании. Условия действия зафиксированы на 25 лет.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада отклонила все 24 проекта постановлений, которые предлагали отменить решение парламента от 30 ноября о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.