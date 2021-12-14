Податковий закон про Дія City ухвалила Верховна Рада. Фото: itc.ua

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Податковий закон про «Дія City» 14 грудня ухвалила Верховна Рада.

Закон України № 5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» в другому читанні ухвалили 285 голосами. Про це повідомлялося в трансляції засідання ВРУ.

Зазначається, що закон запроваджує спеціального режиму оподаткування ІТ компаній та вводить спецрежим оподаткування окремих доходів працівників резидентів «Дія Сіті» та залучених ними гіг-спеціалістів. Крім того, законом пропонується звільнити від оподаткування доходи від відчуження акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є резидент «Дія Сіті», дивідендів, які нараховуються емітентом корпоративних прав — резидентом «Дія Сіті». Також вводиться спеціальний порядок нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для резидентів «Дія Сіті».

Ми виходимо на фінішну пряму перед запуском однієї з кращих податкових систем в світі для розвитку IT і креативних індустрій. Попереду новий старт для розвитку української економіки. «Дія City» передбачає комфортні податкові ставки на дохід ІТ-фахівців фактично на рівні спрощеної системи оподаткування, можливість заміни податку на прибуток податком на виведений капітал і податкові стимули для залучення інвестицій, — написав у Telegram після ухвалення закону міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Чиновник зазначив, що податковий закон визначає, що перехідний період щодо обмеження на роботу з ФОП в рамках спецрежиму не передбачає жодних обмежень до 2024 року. З 2024 витрати на платників єдиного податку не повинні перевищувати 50%, а з 2025 — 20%.

Рівень податкового навантаження на компанії-резиденти залишився незмінним: ПДФО — 5%, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5%. Федоров переконує, що компанії отримають 0% податок на дохід фізосіб у якості дивідендів, нарахованих компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше одного разу на два роки.

За словами Федорова, резиденти «Дія City», які залишаться на моделі сплати податку на прибуток на загальних підставах, і у яких річний ліміт доходу становить до 40 млн грн, зможуть працювати з ФОП без обмежень на весь час резидентства.

До того ж пільгове оподаткування на зарплати фахівців не обмежуватиметься за єдиним КВЕД і поширюватиметься на всіх співробітників компанії. Умови дії зафіксовані на 25 років.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада відхилила всі 24 проекти постанов, які пропонували скасувати рішення парламенту від 30 листопада про ухвалення у другому читанні та в цілому проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу.