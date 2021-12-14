Альтернативний вакцині препарат від коронавірусу затвердили у США

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164404-alternatyvnyy-vakcyni-preparat-vid-koronavirusu-zatverdyly-u-ssha.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі може бути замінена на моноклональні антитіла для тих, в кого є протипокази до щеплення.

FDA схвалило розроблений компанією AstraZeneca препарат Evusheld як альтернативу вакцинації. Про це повідомляє прес-служба FDA.

Його використовуватимуть для пацієнтів з ослабленою імунною системою та алергіків. Препарат зменшить ризик зараження коронавірусом, а його ефект триватиме протягом півроку після введення.

Моноклональні антитіла застосовують у хворих на ковід, щоб зменшити ризик розвитку тяжкої форми інфекції та смерті. Позитивний ефект цих препаратів підтвердили в клінічних випробуваннях — препарати знижують ризик прогресування ковіду у хворих з легким і середнім ступенями тяжкості на 85%. Також антитіла знизили ризик заразитися ковідом після контакту із зараженими на третину, а також на два тижні зменшили час перебігу захворювання.

Зауважимо, що у клінічних дослідженнях в учасників, яким ввели Evusheld, частіше розвивалися інфаркти та серцева недостатність, ніж у людей із групи плацебо. Однак зв’язок цих подій з прийманням моноклональних антитіл поки не доведений.

Крім моноклональних антитіл для лікування ковіду планують застосовувати антитіла до інтерлейкіну-6. У клінічних випробуваннях препарат значно покращив перебіг хвороби — через місяць після його введення виписали 84,5% пацієнтів, а у групі, яка отримала плацебо, виписали 55,3% хворих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває по всьому світу й рятує тисячі життів. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оцінила результати щеплень у Європі.