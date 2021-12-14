Альтернативный вакцине препарат от коронавируса утвердили в США. Фото: istock

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Вакцинация от коронавируса в мире может быть заменена на моноклональные антитела для тех, у кого есть противопоказания к прививке.

FDA одобрило разработанный компанией AstraZeneca препарат Evusheld как альтернативу вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба FDA.

Его будут использовать для пациентов с ослабленной иммунной системой и аллергиков. Препарат уменьшит риск заражения коронавирусом, а его эффект будет длиться в течение полугода после введения.

Моноклональные антитела применяют у больных, чтобы уменьшить риск развития тяжелой формы инфекции и смерти. Положительный эффект этих препаратов подтвердили в клинических испытаниях — препараты снижают риск прогрессирования болезни у больных с легкой и средней степенями тяжести на 85%. Также антитела снизили риск заразиться ковидом после контакта с зараженными на треть, а также на две недели уменьшили время течения заболевания.

Заметим, что в клинических исследованиях у участников, которым ввели Evusheld, чаще развивались инфаркты и сердечная недостаточность, чем у людей из группы плацебо. Однако связь этих событий с приемом моноклональных антител пока не доказана.

Кроме моноклональных антител для лечения ковида планируют применять антитела к интерлейкину-6. В клинических испытаниях препарат значительно улучшил течение болезни — через месяц после его введения выписали 84,5% пациентов, а в группе, которая получила плацебо, выписали 55,3% больных.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру и спасает тысячи жизней. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила результаты прививок в Европе.