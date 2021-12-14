Муж лидера оппозиции в Беларуси получил 18 лет тюрьмы. Фото: ФБ

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В Беларуси бывшего кандидата в президенты Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима.

Его признали виновным в «организации массовых беспорядков» и «разжигании вражды». Об этом сообщает государственное агентство «Белта».

По версии следствия, мужчина в своих соцсетях призывал к насилию в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов. Также его обвиняют в препятствовании работы Центральной комиссии во время выборов в мае 2020 года.

Как известно, Сергей Тихановский планировал участвовать в президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Он вел блог и критиковал действующую власть, в частности Александра Лукашенко.

ЦИК отказалась принимать заявление Тихановского на регистрацию, объяснив это тем, что документ подписал не лично он, а его жена Светлана по доверенности.

29 мая во время пикета в поддержку Светланы его задержали, а затем арестовали. Правозащитные организации считают Тихановского политическим заключенным.

После ареста Тихановского на президентские выборы пошла его жена — Светлана Тихановская. Вокруг нее сплотились участники акций против результатов голосования — женщина стала символом и лидером протестов в Беларуси.