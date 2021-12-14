Чоловік лідерки опозиції в Білорусі отримав 18 років тюрми. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n164403-cholovik-liderky-opozyciyi-v-bilorusi-otrymav-18-rokiv-turmy.html

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У Білорусі колишнього кандидата у президенти Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму.

Його визнали винним в «організації масових заворушень» та «розпалюванні ворожнечі». Про це повідомляє державне агентство «Белта».

За версією слідства, чоловік у своїх соцмережах закликав до насильства щодо представників влади та співробітників правоохоронних органів. Також його звинувачують у перешкоджанні роботи Центральної комісії під час виборів у травні 2020 року.

Як відомо, Сергій Тиханівський планував брати участь у президентських виборах у Білорусі у 2020 році. Він вів блог і критикував чинну владу, зокрема Олександра Лукашенка.

ЦВК відмовилася приймати заяву Тихановського на реєстрацію, пояснивши це тим, що документ підписав не особисто він, а його дружина Світлана за довіреністю. 29 травня під час пікету на підтримку Світлани його затримали, а потім заарештували. Правозахисні організації вважають Тихановського політичним в’язнем.

Після арешту Тихановського на президентські вибори пішла його дружина Світлана Тихановська. Навколо неї згуртувалися учасники акцій проти результатів голосування — жінка стала символом та лідеркою протестів у Білорусі.