Поліцейський збував наркотики затриманим у суді та СІЗО в Харкові. Фото:

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Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило поліцейського, який передавав наркотики арештованим у СІЗО.

Спритний правоохоронець примудрявся передавати наркотичні речовини затриманим навіть у приміщенні суду. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Після цього він контролював, щоби його «клієнтів» не оглядали під час повернення до слідчого ізолятора. Гроші за такі послуги поліцейський отримував під час продажу або згодом від родичів заарештованих.

ДБР затримало поліцейського під час чергового збуту партії наркотичних речовин у приміщенні СІЗО. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Правоохоронці шукають канали надходження до поліцейського наркотичних речовин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань викрило наркоторговців, які займалися збутом і розповсюдженням наркотиків в особливо великих масштабах. До складу банди входили колишні та чинні працівники поліції.