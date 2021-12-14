Яка влада краща, ця чи попередня – нове опитування соціологів. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n164401-yaka-vlada-krascha-cya-chy-poperednya-nove-opytuvannya-sociologiv.html

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Теперішня українська влада не надто відрізняється від попередньої, вважають 45% українців. Ще 19% опитаних вважають її більш ефективною за попередню.

Водночас 29% респондентів вважають, що нинішні чиновники гірші за своїх попередників. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Розподіл відповідей у східних, центральних та західних областях майже однаковий, але є суттєві вікові відмінності. Чим молодші респонденти, тим частіше вони вважають, що нинішня влада таки краща за попередню.

У жовтні цього року лише 12% опитаних вважали, що нинішня влада намагається покращити ситуацію, і багато в чому їй це вдається.

Ще 31% визнавали щирість зусиль, але негативно оцінювали їхній результат. На думку 49% опитаних, влада не намагається покращити ситуацію, а лише імітує зусилля в цьому напрямі.

Найчастіше до мотивації дій влади ставляться з недовірою у східних областях країни. Серед вікових груп найбільше вирізняється наймолодша: респонденти 10−29 років здебільшого вірять у щирість зусиль влади, і суттєво частіше відзначають позитивні результати.

Також соціологи розповіли, що 80% опитаних не бачать для себе нових політичних лідерів. Лише менше ніж 20% українців змогли назвати конкретних людей. Найчастіше називали Дмитра Разумкова та Євгена Мураєва.

Цікаво, що в серпні 2018 року при постановці аналогічного запитання найчастіше звучали прізвища Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського.

Дослідження провели з 14 по 20 жовтня методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.