Какая власть лучше, эта или предыдущая – новый опрос социологов. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/n164401-kakaya-vlast-luchshe-eta-ili-predyduschaya-novyy-opros-sociologov.html

Ракурс

Нынешние украинские власти не слишком отличаются от предыдущих, считают 45% украинцев. Еще 19% опрошенных считают их более эффективными за предыдущих.

В то же время 29% респондентов считают, что нынешние чиновники хуже своих предшественников. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Распределение ответов в восточных, центральных и западных областях почти одинаковое, но есть существенные возрастные различия. Чем младше респонденты, тем чаще они считают, что нынешняя власть все-таки лучше предыдущей.

В октябре этого года только 12% опрошенных считали, что нынешняя власть пытается улучшить ситуацию, и во многом ей это удается.

Еще 31% признавали искренность усилий, но отрицательно оценивали их результат. По мнению 49% опрошенных, власти не пытаются улучшить ситуацию, а лишь имитируют усилия в этом направлении.

Чаще всего к мотивации действий власти относятся с недоверием в восточных областях страны. Среди возрастных групп наиболее выделяется молодая: респонденты 10−29 лет чаще верят в искренность усилий власти, и существенно чаще отмечают положительные результаты.

Также социологи рассказали, что 80% опрошенных не видят для себя новых политических лидеров. Только меньше 20% украинцев смогли назвать конкретных людей. Чаще всего называли Дмитрия Разумкова и Евгения Мураева.

Интересно, что в августе 2018 года при постановке аналогичного вопроса чаще всего звучали фамилии Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

Исследование было проведено с 14 по 20 октября методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Опросили 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.