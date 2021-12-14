370 тыс. евро ЕСПЧ обязал Россию выплатить женщине, которой муж отрубил руки. Фото: uainfo.org

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 370 тыс. 660 евро Маргарите Грачевой.

В 2017 году этой женщине ее муж отрубил кисти рук. Произошло это из-за ревности. Суд постановил, что РФ должна уплатить 330 тыс. 660 евро за медицинские услуги, а также за расходы и потерю дохода. Еще 40 тыс. евро российские власти обязаны оплатить в качестве компенсации морального вреда. Об этом 14 декабря сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что двум другим жертвам домашнего насилия, которые обратились в ЕСПЧ, суд назначил выплаты по 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Также Россия должна выплатить по 5 тыс. евро за судебные издержки.

Муж пострадавшей в декабре 2017 года приревновал жену, связал ее и вывез в лес. Там он отрубил женщине топором кисти рук. Следователи установили, что ранее агрессор уже похищал свою жену. Он вывозил ее в лес и угрожал убийством. Маргарита Грачева жаловалась в полицию на угрозы со стороны мужа, но реакции от силовиков не было.

СМИ сообщали, что пострадавшей провели операцию, после нее на правую руку потерпевшей установили протез. Левую руку врачам удалось сохранить.

Напомним, Европейский суд по правам человека постановил не возвращать назад мигрантов, которым удалось прорваться в Польшу из Беларуси. Итак, иностранцы, которые уже находятся на территории Польши, не могут быть возвращенными в Беларусь.

Источник: «Интерфакс»