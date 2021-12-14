Венецийка поддержала Конституционный суд в войне с Зеленским. Фото: КСУ

https://racurs.ua/n164399-veneciyka-podderjala-konstitucionnyy-sud-v-voyne-s-zelenskim.html

Ракурс

Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда Украины (КСУ) не приводить к присяге двух судей, которых назначил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

До этого КСУ отсрочил приведение к присяге новоназначенных судей КСУ до окончательного подтверждения наличия вакантных мест по квоте президента Украины. Суд отказался приводить к присяге судей Александру Петришину и Оксану Грищук.

КСУ исходил из того, что на момент издания Зеленским указа все шесть должностей по квоте главы государства были заняты, и вакансий, на которые Зеленский мог бы их назначить, не было. На этих должностях находятся назначенные в разные времена разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

Напомним, ранее мы сообщали, что Высший совет правосудия (ВРП), который оценивал представление о назначении судей, в своем заключении написал, что все новоназначенные президентом Владимиром Зеленским кандидаты соответствуют критерию доброчестности.