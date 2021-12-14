Президент Владимир Зеленский семь раз проиграл в суде. Фото: president.gov.ua

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Верховный суд удовлетворил семь исков к президенту Владимиру Зеленскому.

Служители Фемиды устанавливали нарушения закона со стороны главы государства. В двух случаях решение уже является окончательным, в других Большая палата Верховного суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского. Об этом говорится в материале Bihus.Info.

Отмечается, что с Зеленским судился член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, его иск Верховный суд удовлетворил первым. Судьи признали незаконными действия Зеленского, когда глава государства в 2019 году попытался уволить Горковенко, отменив указ Петра Порошенко о его назначении. Большая палата Верховного суда отказала Зеленскому в удовлетворении апелляции в мае 2021 года. Фемида подчеркнула, что указы о назначении являются индивидуальными актами однократного действия и человека невозможно уволить, просто отменив такой акт.

После этого Горковенко решил припомнить Владимиру Зеленскому его предвыборное обещание: «Если я когда-то в жизни нарушу закон — я уйду сам». Поэтому он написал обращение в Офис президента с вопросом, планирует ли президент свое обещание выполнить.

Относительно обещания кандидата в президенты Украины В. Зеленского оставить должность в случае сознательного нарушения им закона… …она сделана в контексте разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, и позиция главы государства по этому вопросу остается неизменной, — говорилось в ответе, предоставленном Горковенко.

В марте 2021 года Зеленский попытался уволить судью Конституционного суда Александра Тупицкого путем отмены указа о его назначении. Прогнозируемо, Верховный суд вновь признал незаконной такую практику в июле этого года — по тем же основаниям, что и по делу Горковенко.

Расследователи отмечают, что успешные иски против Зеленского подали также экс-нардепы Артур Герасимов, Владимир Арьев и Георгий Логвинский, которым Порошенко присвоил дипломатические ранги в связи с их работой в украинской делегации в ПАСЕ. В сентябре 2019 года президент Зеленский отменил соответствующие указы Порошенко, как «безосновательные», но Верховный суд решил, что указы отмены указов не могут приводить к лишению дипломатического ранга. Суд постановил, что указ Зеленского «был принят за пределами полномочий президента Украины и с нарушением норм закона Украины «О дипломатической службе», а потому подлежит отмене.

Впрочем, по делам по искам Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского президент Зеленский подал апелляции. Решений Большой палаты Верховного суда по этим делам еще нет.

В расследовании Bihus.Info сообщается, что в законную силу вступило решение Верховного суда удовлетворить иск против Владимира Зеленского, поданный жителем Мелитополя Виктором Ващенко. Он пожаловался на то, что Зеленский не ответил лично на его обращение, хотя по закону «Об обращениях граждан» глава государства должен лично отвечать на обращения лиц с инвалидностью вследствие войны. Суд признал бездействие Зеленского противоправным и обязал президента рассмотреть обращение в соответствии с законом.

Также Верховный суд удовлетворил иск Вячеслава Плескача против Владимира Зеленского. Украинец пожаловался о непредоставлении информации в ответ на запрос. Это произошло в сентябре 2021 года. На это решение Владимир Зеленский также подал апелляцию.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил на должности 28 судей. Двое из назначенных судей в 2018 году получили отрицательные выводы от Общественного совета добропорядочности. В частности, за то, что преследовали участников Революции достоинства в 2014 году.