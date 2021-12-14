Антивакцинаторы протестуют в Киеве возле памятника генералу Ватутину

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Ракурс

В центре Киева 14 декабря проходит очередной митинг противников обязательной вакцинации.

Несколько десятков антивакцинаторов утром собрались у памятника советскому генералу Ватутину.

Митингующим централизованно раздали плакаты, в частности, с надписью «Оставьте нас живыми». Часть собравшихся на акции надели маски, сообщает журналист Александр Рудоманов.

Участники акции выступают против законопроекта № 4142 «О системе общественного здоровья» и вакцинации против коронавируса. Кроме того, они требуют свободу антивакцинатору Остапу Стахиву, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.

Участники предыдущей подобной акции, состоявшейся 12 декабря, не соблюдали дистанцию ​​и не использовали средства индивидуальной защиты. Тогда колонна митингующих прошла через Крещатик к памятнику Тарасу Шевченко.

Кроме того, в Киеве сегодня протестуют и предприниматели-ФЛП. Они традиционно собрались у Верховной Рады, требуя отсрочки обязательного введения кассовых аппаратов для ведения бизнеса.

Отметим, что в сети часто распространяют посты, в которых говорится, что закон № 4142 разрешить принудительно вакцинировать украинцев, устанавливать санкции за отказ от вакцинации, лишать граждан права на обучение, работу и свободное передвижение, лишать родительских прав за отказ от медицинского вмешательства, конфисковать имущество.

В тексте закона лишь несколько формальных нововведений по поводу вакцинации, которые не делают ее принудительной. Пункты, касающиеся вакцинации, исходят из законов, которые были приняты значительно раньше — закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» от 1994 года и закона «О защите населения от инфекционных болезней» от 2000 года.

Законопроект № 4142 предлагает лишь несколько нововведений, которые к тому же не касаются обязательности вакцинации, лишения прав за отказ от нее. А именно:

формальное упрощение процедуры вакцинации;

расширение количества инфекционных заболеваний, от которых будет вакцинировано население.

Ранее законодательство предусматривало, что граждане дают письменное разрешение на вакцинацию. Закон № 4142 упростил эту норму, он предусматривает, что граждане будут подписывать документы только в случае отказа вакцинации. Но в любом случае, за ними остается право отказаться от вакцинации.