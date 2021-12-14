https://racurs.ua/n164390-novaya-kovid-vspyshka-v-ukraine-nachnetsya-v-zapadnyh-oblastyah-prognoz.html

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Коронавирус в Украине снова начнет бушевать после осенней волны заболеваемости — в Европе сейчас самый большой за всю историю эпидемии «приток» больных COVID-19.

Из-за этого есть риск новой волны коронавируса в Украине. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга.

Ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться, но эта вспышка начала перебрасываться на другие страны.

Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины — это западная часть, — заявил Ганиченко.

По словам эксперта, причинами для вспышки на западе Украины является низкий уровень защищенности вакцинацией, и две области с потенциально критической ситуацией — Закарпатская и Волынская.

Напомним, ранее мы сообщали, что японские исследователи нашли связь между генетикой и смертностью от коронавируса.