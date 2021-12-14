Украинцам разрешили загрузить медицинские документы в программу Helsi

https://racurs.ua/n164389-helsi-obnovili-kak-ukraincam-zagruzit-medicinskie-dokumenty-v-sistemu.html

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В Украине обновили систему Helsi. Нововведение позволит загружать медицинские документы в личный профиль в приложении.

Скриншоты анализов, выводы врачей из разных больниц и назначений на бумажках теперь можно загрузить в приложение и просто показать врачу, когда нужно. При этом неважно, работает ли врач с системой «Хэлси». Об этом сообщила Helsi в Telegram.

Как загрузить документы в Helsi:

Обновите приложение и откройте его;

Найдите раздел «Медицинские документы» в медкарте;

Нажмите «Добавить документ».

Также можно настроить доступ, указать название, выставить ему категорию.

Напомним, в приложении «Дія» украинцы смогут сменить место жительства. Сменить прописку можно будет за один рабочий день без посещения трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек.