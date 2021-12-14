Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинцам разрешили загрузить медицинские документы в программу Helsi

Helsi обновили — как украинцам загрузить медицинские документы в систему

14 дек 2021, 11:43
999

В Украине обновили систему Helsi. Нововведение позволит загружать медицинские документы в личный профиль в приложении.

Скриншоты анализов, выводы врачей из разных больниц и назначений на бумажках теперь можно загрузить в приложение и просто показать врачу, когда нужно. При этом неважно, работает ли врач с системой «Хэлси». Об этом сообщила Helsi в Telegram.

Как загрузить документы в Helsi:


  • Обновите приложение и откройте его;
  • Найдите раздел «Медицинские документы» в медкарте;
  • Нажмите «Добавить документ».

Также можно настроить доступ, указать название, выставить ему категорию.

Напомним, в приложении «Дія» украинцы смогут сменить место жительства. Сменить прописку можно будет за один рабочий день без посещения трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров