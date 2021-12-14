К Разумкову сбежала еще одна «слуга». Фото: Фокус

https://racurs.ua/n164388-k-razumkovu-sbejala-esche-odna-sluga.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, бывший глава Верховной Рады, заявил, что его объединение «Разумная политика» пополнилось еще одной «слугой».

Из фракции «Слуга народа» вышла депутат Любовь Шпак. Об этом Разумков заявил в кулуарах Верховной Рады.

Мы говорили, что МФО «Разумная политика» будут увеличиваться. Думаю, что это только начало нашей совместной работы, — сказал он.

Теперь в МФО 25 человек. Разумков добавил, что «Разумная политика» будут собирать подписи и обращаться в Конституционный суд, чтобы там дали свою позицию касательно инициативы президента о множественном гражданстве.

Я этот шаг воспринимаю исключительно как составляющую будущих выборов. Это увеличение электоральной базы, — заявил нардеп.

Напомним, 8 ноября экс-спикер Верховной Рады создал собственное межфракционное объединение народных депутатов «Разумная политика». В него вошел 21 депутат из «Слуги народа».