До Разумкова втекла ще одна «слуга». Фото: Фокус

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Дмитро Разумков, колишній голова Верховної Ради, заявив, що його об'єднання «Розумна політика» поповнилося ще однією «слугою».

З фракції «Слуга народу» вийшла депутат Любов Шпак. Про це Разумков заявив у кулуарах Верховної Ради.

Ми говорили, що МФО «Розумна політика» збільшуватиметься. Думаю, що це лише початок нашої спільної роботи, — сказав він.

Любов Шпак обрали до Верховної Ради по 194 округу у Черкасах. Тепер у МФО 25 осіб. Разумков додав, що «Розумна політика» збиратиме підписи та звертатиметься до Конституційного суду, щоб там дали свою позицію щодо ініціативи президента про множинне громадянство.

Я цей крок сприймаю виключно як ініціативу для майбутніх виборів. Це збільшення електоральної бази, — заявив нардеп.

Нагадаємо, 8 листопада екс-спікер Верховної Ради створив власне міжфракційне об'єднання народних депутатів «Розумна політика». До нього увійшов 21 депутат зі «Слуги народу».