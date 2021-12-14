Чому дитячий імунітет краще бореться з вірусами, з’ясували вчені

Імунітет. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n164387-chomu-dytyachyy-imunitet-krasche-boretsya-z-virusamy-z-yasuvaly-vcheni.html

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Чому діти швидше одужують від коронавірусу — таке питання поставили вчені з Колумбійського університету, і з’ясували, що дитячий імунітет краще реагує на віруси через специфічну реакцію Т-клітин.

Вони провели досліди з маленькими мишенятами й дорослими мишами, у яких спостерігали за поведінкою наївних Т-лімфоцитів, що зіткнулися з коронавірусом. Про це повідомляє Science Immunology.

Коли наївна Т-клітина натикається на вірус або його фрагменти, вона починає активно ділитися, перетворюючись на противірусну зброю — зріла, «ненаївна» Т-клітина здатна розпізнати конкретний патоген і швидко знищити його.

Водночас наївні Т-клітини в мишенят реагували на меншу кількість вірусу і швидше ділилися. Там, де була інфекція, Т-клітин збиралося набагато більше, ніж у дорослих мишей, тому противірусний захист виходив більш потужним.

Наївні Т-клітини в дітей чутливіше реагують на вірусну інфекцію, а в дорослих є велика імунна пам’ять. Якби її не було, то звичайну застуду дорослі переносили б помітно важче, ніж діти. Це також пояснює, чому вакцини в дітей спрацьовують із більшою ефективністю — їхній імунітет активніше реагує на те, що йому показує вакцина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інфекції виявилися корисними для клітин імунітету — вчені з Університету Аризони пишуть, що вони позитивно впливають на наївних Т-лімфоцитів.

Джерело Science Immunology