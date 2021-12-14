Почему детский иммунитет лучше борется с вирусами, выяснили ученые

Иммунитет. Фото: istock

https://racurs.ua/n164387-pochemu-detskiy-immunitet-luchshe-boretsya-s-virusami-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Почему дети быстрее выздоравливают от коронавируса — такой вопрос задали ученые из Колумбийского университета, и выяснили, что детский иммунитет лучше реагирует на вирусы из-за специфичной реакции Т-клеток.

Они провели опыты с маленькими мышатами и взрослыми мышами, у которых наблюдали за поведением наивных Т-лимфоцитов, столкнувшихся с коронавирусом. Об этом сообщает Science Immunology.

Когда наивная Т-клетка натыкается на вирус или его фрагменты, она начинает активно делиться, превращаясь в противовирусное оружие — зрелая, «ненаивная» Т-клетка способна распознать конкретный патоген и быстро уничтожить его.

При этом наивные Т-клетки у мышат реагировали на меньшее количество вируса и быстрее делились. Там, где была инфекция, Т-клеток собиралось намного больше, чем у взрослых мышей, поэтому противовирусная защита получалась более мощной.

Наивные Т-клетки у детей чутче реагируют на вирусную инфекцию, а у взрослых есть обширная иммунная память. Если бы ее не было, то обычную простуду взрослые переносили бы заметно тяжелее, чем дети. Это также объясняет, почему вакцины у детей срабатывают с большей эффективностью — их иммунитет активнее реагирует на то, что ему показывает вакцина.

Напомним, ранее мы сообщали, что инфекции оказались полезными для клеток иммунитета — ученые из Университета Аризоны пишут, что они положительно воздействуют на наивных Т-лимфоцитов.

Источник Science Immunology