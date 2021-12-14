Ru) SpaceX будет изымать из атмосферы углекислый газ и превращать его в топливо. Фото:

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Илон Маск анонсировал программу по выводу углекислого газа из атмосферы путем превращения его в ракетное топливо.

Это приложение, которое разрабатывают специалисты компании SpaceX, будет иметь решающее значение для миссии на Марс. Об этом самый богатый человек мира написал в Twitter.

SpaceX запускает программу по выводу CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если вы заинтересованы, — говорится в сообщении.

Как известно, многоразовые космические корабли Starship строятся с целью в конечном итоге исследовать Марс. Маск в 2020 году утверждал, что SpaceX попытается отправить свою первую беспилотную миссию на Марс в 2022 году, а первую пилотируемую миссию — в 2026 или 2024 году.

В компании «Спейс Икс» отмечали, что Starship будет руководствоваться ракетой-носителем, которая возвращается на Землю, когда корабль выходит на орбиту. На орбите корабль будет дозаправляться и только после этого отправится в шестимесячное путешествие к Марсу. На Красной планете корабли будут заправляться топливом.

Напомним, SpaceX собрала самую высокую ракету в истории космонавтики. Космический корабль Starship, который планируют использовать для межпланетных полетов (в частности пилотируемых полетов на Луну и Марс), уже установили на тяжелый носитель Super Heavy.