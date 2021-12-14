Петиции о «фейковом коронавирусе» и обязательной вакцинации рассмотрит Зеленский

https://racurs.ua/n164385-peticii-o-feykovom-koronaviruse-i-obyazatelnoy-vakcinacii-rassmotrit-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, рассмотрит две петиции об отмене обязательной вакцинации и карантина.

Первая петиция — об отмене обязательной вакцинации. Автор петиции утверждает, что люди не должны вакцинироваться «под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы».

Вторая петиция касается отмены карантина в Украине. Автор предлагает отменить масочный режим и оставить вакцинацию для желающих, но только на платной основе, так как «пандемия — это мировой фейк».

Уже сейчас понятно, что мировая фейковая пандемия не закончится двумя-тремя дозами вакцины, будут и дальше всех колоть раз в полгода или год. И, скорее всего, это всего лишь первый пилотный проект, — говорится в тексте.

Также отмечается, что только за 2021 год Украина из бюджета на «фейковую болезнь» потратила 36 млрд грн. Автор просит оставить вакцинацию только для желающих и на платной основе.

Поскольку обе петиции набрали больше нужных 25 тыс. голосов, их теперь должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что коронавирус в Украине за минувшие сутки, 13 декабря, инфицировал 5 тыс. 275 человек, в том числе 526 детей и 53 медработника. От осложнений болезни умерли 387 украинцев, еще 1 тыс. 123 человек были госпитализированы в больницы. Преодолели болезнь 27 тыс. 130 человек.