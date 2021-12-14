Петиції про «фейковий коронавірус» та обов'язкову вакцинацію розгляне Зеленський

https://racurs.ua/ua/n164385-petyciyi-pro-feykovyy-koronavirus-ta-obov-yazkovu-vakcynaciu-rozglyane-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, розгляне дві петиції про скасування обов’язкової вакцинації та карантину.

Перша петиція — про скасування обов’язкової вакцинації. Автор петиції стверджує, що люди не повинні вакцинуватися «під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати».

Друга петиція стосується скасування карантину в Україні. Автор пропонує скасувати масковий режим і залишити вакцинацію для охочих, але тільки на платній основі, оскільки «пандемія — це світовий фейк».

Уже зараз зрозуміло, що світова фейкова пандемія не закінчиться двома-трьома дозами вакцини, будуть і далі всіх колоти раз на півроку або рік. І швидше за все, це всього лише перший пілотний проект, — йдеться в тексті.

Також зазначається, що тільки за 2021 рік Україна з бюджету на «фейкову хворобу» витратила 36 млрд грн. Автор просить залишити вакцинацію лише для охочих та на платній основі.

Оскільки обидві петиції набрали понад 25 тис. голосів, їх тепер має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні за минулу добу, 13 грудня, інфікував 5 тис. 275 людей, серед них 526 дітей та 53 медпрацівники. Від ускладнень хвороби померли 387 українців, ще 1 тис. 123 осіб госпіталізували в лікарні. Подолали хворобу 27 тис. 130 людей.