Ларрі Нассар. Фото: ГА

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У Сполучених Штатах Америки (США) Федерація гімнастики США, Олімпійський та Паралімпійський комітети виплатять 380 мільйонів доларів американським гімнасткам, які постраждали від колишнього лікаря жіночої збірної Ларрі Нассара.

Жертви досягли мирової угоди після п’ятирічного судового розгляду. Про це повідомляє «Голос Америки».

Угода охоплює позови, подані олімпійськими золотими медалістками Симоною Байлз, Елі Райзман та Маккайлою Мароні, які були одними з найвідоміших жертв сексуального насильства з боку Нассара. Загалом понад 500 потерпілих вимагали компенсації.

У межах угоди Федерація гімнастики США та Олімпійський та Паралімпійський комітет також погодилися виділити місця в раді директорів для постраждалих та запровадити нові правила, спрямовані на захист спортсменів від зловживань у майбутньому.

Байлз, Райзман та Мароні дали свідчення комітету Сенату у вересні цього року. Нассар був головним лікарем олімпійських гімнасток упродовж 18 років, й у 2017 році був засуджений федеральним судом до 60 років ув’язнення за звинуваченням у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми. У 2018 році Нассар був засуджений до 175 та 125 років двома різними судами Мічигану за розтління гімнасток, які перебували під його опікою.

Одна із найстрашніших справ в історії спорту — справа про насильство над гімнастками збірної США — завершилася смертю обвинуваченого, тренера Джона Геддерта, якому за кілька годин до його загибелі висунули звинувачення за 20 пунктами порушення закону, зокрема торгівлю людьми, сексуальне посягання та вимагання.

Звинувачення вважає, що Геддерт не тільки жорстоко поводився зі своїми підопічними, але і сприяв тому, щоби лікар Ларрі Нассар чинив насилля над гімнастками. Геддерту загрожувало до 35 років в’язниці, але він не став чекати вироку. І, як вважають правоохоронні органи штату Мічиган, 25 лютого вкоротив собі віку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стоматолога з Рівного звинувачують у застосуванні сили до дітей — правоохоронці відкрили п’ять кримінальних проваджень. Жінці повідомили про підозру за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам.

Джерело: Голос Америки