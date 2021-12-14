Ларри Нассар. Фото: ГА

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В Соединенных Штатах Америки (США) Федерация гимнастики США, Олимпийский и Паралимпийский комитеты выплатят 380 миллионов долларов американским гимнасткам, пострадавшим от бывшего врача женской сборной Ларри Нассара.

Жертвы достигли мирового соглашения после пятилетнего судебного разбирательства. Об этом сообщает «Голос Америки».

Соглашение охватывает иски, поданные олимпийскими золотыми медалистками Симоной Байлз, Эли Райзман и Маккайлой Марони, которые были одними из самых известных жертв сексуального насилия со стороны Нассара. В общей сложности более 500 потерпевших требовали компенсации.

В рамках соглашения Федерация гимнастики США и Олимпийский и Паралимпийский комитет также согласились выделить места в совете директоров для пострадавших и ввести новые правила, направленные на защиту спортсменов от злоупотреблений в будущем.

Байлз, Райзман и Марони дали показания комитету Сената в сентябре этого года. Нассар был главным врачом олимпийских гимнасток в течение 18 лет, и в 2017 году был приговорен федеральным судом к 60 годам заключения по обвинению в хранении материалов сексуального насилия над детьми. В 2018 году Нассар был приговорен к 175 и 125 годам двумя разными судами Мичигана за растление гимнасток, находившихся под его опекой.

Одно из самых страшных дел в истории спорта — дело о насилии над гимнастками сборной США — завершилось смертью обвиняемого, тренера Джона Геддерта, которому за несколько часов до его гибели были предъявлены обвинения по 20 пунктам нарушения закона, в частности, торговли людьми.

Обвинение считает, что Геддерт не только жестоко обращался со своими подопечными, но и способствовал тому, чтобы врач Ларри Нассар совершал насилие над гимнастками. Геддерту грозило до 35 лет тюрьмы, но он не стал ждать приговора. И, как считают правоохранительные органы штата Мичиган, 25 февраля покончил с собой.

Напомним, ранее мы сообщали, что стоматолога из Ровно обвиняют в применении силы к детям — правоохранители открыли пять уголовных производств. Женщине сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам.

Источник: Голос Америки