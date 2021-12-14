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Ракурс
Набуття громадянства України іноземцями, які воювали на Донбасі, спростила Рада

Надання громадянства України іноземцям, які воювали на Донбасі, спростила Рада

14 гру 2021, 10:47
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Іноземці, які воювали за Україну на Донбасі, набуватимуть громадянство за новими, більш спрощеними правилами.

Таку новацію запроваджує проголосований Радою в цілому закон про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

У залі за закон № 5630 знайшлося 285 голосів «за».

Законопроект спрямований на реалізацію указу президента України від 13 серпня 2019 року № 594/2019 «Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання».

У пояснювальній записці до закону йдеться пр те, що подання декларацій про відмову від іноземного громадянства особою здійснюється одночасно із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями:


  • які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності;
  • які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України;
  • які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних силах України та нагороджені державною нагородою України;
  • які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі, у разі якщо у поданні центрального органу виконавчої влади України на ім’я президента України містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
  • прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, у тому числі, у разі якщо у поданні центрального органу виконавчої влади України на ім’я президента України містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь в АТО-ООС.

Спрощується порядок набуття громадянства України: громадянами РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у ЗСУ та/або брали безпосередню участь в АТО, виконанні бойових або службових завдань.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким передбачається запровадження у деклараціях графи про подвійне громадянство.

Джерело: Ракурс


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