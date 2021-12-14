Олексій Резніков застеріг Росію від вторгнення в Україну. Фото: ЄП

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Війська Російської Федерації продовжують прибувати до українського кордону.

Росія стягує свої підрозділи до кордонів України навіть після розмови президента РФ Володимира Путіна із президентом США Джо Байденом. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у телефонній розмові Politico.

За словами очільника Міноборони, станом на ці дні Росія має понад 100 тис. військових, розкиданих від окупованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі. У Києві не виключають, що агресор може атакувати одночасно на кількох фронтах із застосуванням артилерії, танків та авіації.

Резніков відзначив, що зараз українська армія налічує близько 250 тис. військових. Також міністр наголосив на 200 тис. резервістів у територіальних підрозділах та 400 тис. ветеранів АТО.

Міністр наголосив, що будь-яке вторгнення Росії до України буде катастрофою, що призведе до величезних людських втрат з обох боків. Він упевнений, що багато російських солдатів «приїдуть додому в трунах» у випадку вторгнення.

Це буде українська кров, це буде російська кров, і багато солдатів з Росії приїжджатимуть додому в трунах, і це покажуть канали у Facebook, Instagram, Telegram. Це буде катастрофа, — заявив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, 15 атомних енергоблоків на території України роблять будь-яку стрілянину особливо небезпечною. Також очільник Міноборони вважає, що Україна не є кінцевою метою агресії президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може відбутися в кінці січня. Ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим. За його словами, українська розвідка вивчає усі сценарії, включно з найгіршими.

Джерело: Politico