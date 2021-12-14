Коломойський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164381-sprava-pryvatbanku-apelyaciynyy-sud-skasuvav-rishennya-na-koryst-kolomoyskogo.html

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Справа «ПриватБанку» досі розглядається в судах — Шостий апеляційний адміністративний суд скасував скандальне рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), яким задовольнили позов компанії Triantal Investments та скасували рішення Нацбанку про пов’язаних із «ПриватБанком» осіб.

Також суд закрив провадження в цій справі. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd., підконтрольна колишньому власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

Відповідно до позиції Великої палати Верховного суду рішення Нацбанку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції, — зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.



Як відомо, у квітні 2019 року ОАСК ухвалив рішення в справі щодо процедури націоналізації «ПриватБанку», яким повністю задовольнив позов Triantal Investments Ltd. Тоді в Нацбанку пояснювали, що рішення про перелік пов’язаних із банком осіб є одним з основних у процесі виведення в грудні 2016 року неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що олігарх Ігор Коломойський, якого пов’язують із президентом Володимиром Зеленським, облаштував криптоферму в Запоріжжі та задешево закупив великий обсяг електроенергії в державного «Енергоатому» для видобутку криптовалюти.