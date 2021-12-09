Як держава допомагає Коломойському добувати криптовалюту, розповіли “Схеми”

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Олігарх Ігор Коломойський, якого пов’язують з президентом Володимиром Зеленським, облаштував криптоферму у Запоріжжі та задешево закупив великий обсяг електроенергії у державного «Енергоатому» для видобутку криптовалюти.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Радіо Свободи» «Схеми», оприлюдненого 9 грудня.

Запорізький завод феросплавів, який відносять до сфери впливу Коломойського, цьогоріч завіз із Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти. У цей же період, відповідно до інформації «Схем», завод отримував дешеву електроенергію від компанії з бізнес-імперії олігарха.

Грузинська компанія Georgian Manganese, яка також пов’язана з Коломойським, відвантажила понад 1200 блоків фірми Bitfury для виробництва біткоїнів на суму майже 75 млн грн. У березні — ще близько 1400 блоків. Ще майже 12,5 тис. блоків обробки інформації та стільки ж блоків живлення фірми Bitmain за понад 170 млн грн завод придбав у двох фірм з Гонконгу. Загалом цьогоріч Запорізький завод імпортував з Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти на 750 млн грн.

Окрім цього, торік «Енергоатом-трейдинг» виставив великий обсяг електроенергії на аукціон, а більшу його частину зі знижкою придбав трейдер з орбіти олігарха — «Юнайтед Енерджі». Замість початкової вартості у 1,4 грн за кВт-годину, компанія Коломойського заплатила 1,15 грн. Таким чином державний «Енергоатом» міг недоотримати майже 3 млрд грн.

Придбану на аукціоні електроенергію «Юнайтед Енерджі» впродовж півроку постачала на низку підприємств Коломойського, зокрема й на Запорізький завод феросплавів.

Аукціони з продажу електроенергії за заниженою ціною зараз вивчає Національне антикорупційне бюро. Загалом, за версією слідства, державний «Енергоатом» міг недоотримати понад 4,35 млрд грн через поступки в ціні фірмі-трейдеру Коломойського.

Журналісти підрахували: якщо взяти все завезене з Грузії та Китаю обладнання, ввімкнути його цілодобово на всю потужність, то це може принести запорізькому заводу близько 80 біткоїнів на місяць. Зараз це (станом на 8 грудня 2021 року) — понад 4 млн дол., — йдеться у розслідуванні.



Нагадаємо, криптовалюту зберігають в електронному гаманці. Такі віртуальні гаманці є у комп’ютерах чи смартфонах. В Україні юридично статус криптовалюти досі не визначений, її використання не врегульовано законами. Водночас, біткоїнами володіють низка нардепів. Зокрема «слуга народу» Єгор Чернєв має близько 6 біткоїнів (це майже 8 млн грн). У «слуги» Дмитра Гуріна — 42 біткоїни (майже 55 млн грн), нардеп з ОПЗЖ Віктор Чорний має 58 біткоїнів (майже 75 млн грн). Криптовалютним лідером у Раді є парламентар з групи «За майбутнє" Анатолій Урбанський — він задекларував понад 4 тис. біткоїнів (5,5 млрд грн).