Как государство помогает Коломойскому с биткоинами, рассказали «Схемы»

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Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с президентом Владимиром Зеленским, обустроил криптоферму в Запорожье и по дешевой цене купил большой объем электроэнергии у государственного «Энергоатома» для добычи криптовалюты.

Об этом говорится в расследовании программы «Радио Свободы» «Схемы», обнародованном 9 декабря.

Запорожский завод ферросплавов, относящийся к сфере влияния Коломойского, завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. В этот же период, согласно информации «Схем», завод получал дешевую электроэнергию от компании бизнес-империи олигарха.

Грузинская компания Georgian Manganese, также связанная с Коломойским, отгрузила более 1200 блоков фирмы Bitfury для производства биткоинов на сумму почти 75 млн грн. В марте — еще около 1400 блоков. Еще почти 12,5 тыс. блоков обработки информации и столько же блоков питания фирмы Bitmain за 170 млн грн завод приобрел у двух фирм из Гонконга. В целом, за 2021 год Запорожский завод импортировал из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты на 750 млн грн.

Кроме этого, в прошлом году «Энергоатом-трейдинг» выставил крупный объем электроэнергии на аукцион, а большую его часть со скидкой приобрел трейдер с орбиты олигарха — «Юнайтед Энерджи». Вместо первоначальной стоимости в 1,4 грн за кВт-час компания Коломойского заплатила 1,15 грн. Таким образом, государственный «Энергоатом» мог недополучить почти 3 млрд грн.

Приобретенную на аукционе электроэнергию «Юнайтед Энерджи» в течение полугода поставляла на ряд предприятий Коломойского, в том числе Запорожский завод ферросплавов.

Аукционы по продаже электроэнергии по заниженной цене сейчас изучает Национальное антикоррупционное бюро. В целом, по версии следствия, государственный «Энергоатом» мог недополучить более 4,35 млрд грн из-за уступок в цене фирме-трейдеру Коломойского.

Журналисты подсчитали: если взять все завезенное из Грузии и Китая оборудование, включить его круглосуточно на всю мощность, это может принести Запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц. Сейчас это (на 8 декабря 2021 года) — более 4 млн долл., — говорится в расследовании.



Напомним, криптовалюту хранят в электронном кошельке. Такие виртуальные кошельки есть в компьютерах или смартфонах. В Украине юридически статус криптовалюты до сих пор не определен, ее использование не урегулировано законами. В то же время, биткоины имеют ряд нардепов. В частности, «слуга народа» Егор Чернев владеет около 6 биткоинами (это почти 8 млн грн). У «слуги» Дмитрия Гурина — 42 биткоина (почти 55 млн грн), нардеп из ОПЗЖ Виктор Черный имеет 58 биткоинов (почти 75 млн грн). Криптовалютным лидером в Раде является парламентарий из группы «За будущее» Анатолий Урбанский — он задекларировал более 4 тыс. биткоинов (5,5 млрд грн).