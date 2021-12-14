Погода в Україні. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n164380-kryjani-doschi-nakryut-ukrayinu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні найближчими днями залишатиметься складною — синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ та ожеледицю.

Температура протягом доби складе від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2−7° морозу (на півдні країни вдень 1−6° тепла). Про це повідомляє Gismeteo.

У Криму вдень пройде дощ, температура повітря складе 3−8° тепла. У Києві та області вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північний, 5−10 м/с.

Згідно з прогнозом, 15 грудня буде без істотних опадів, лише у південно-східних областях прогнозується невеликий дощ.

16 грудня в західних, північних та більшості центральних областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах західних областей утвориться ожеледиця. Синоптики прогнозують в Україні на 17−18 грудня невеликий сніг.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні в грудні буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура повітря передбачається від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми. А місячна кількість опадів очікується 33−78 мм, в гірських районах місцями 81−105 мм.

Джерело: Gismeteo