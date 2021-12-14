Крижані дощі накриють Україну (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n164380-kryjani-doschi-nakryut-ukrayinu-karta.htmlРакурс
Погода в Україні найближчими днями залишатиметься складною — синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ та ожеледицю.
Температура протягом доби складе від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2−7° морозу (на півдні країни вдень 1−6° тепла). Про це повідомляє Gismeteo.
У Криму вдень пройде дощ, температура повітря складе 3−8° тепла. У Києві та області вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північний, 5−10 м/с.
Згідно з прогнозом, 15 грудня буде без істотних опадів, лише у південно-східних областях прогнозується невеликий дощ.
16 грудня в західних, північних та більшості центральних областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.
На дорогах західних областей утвориться ожеледиця. Синоптики прогнозують в Україні на 17−18 грудня невеликий сніг.
«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні в грудні буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура повітря передбачається від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми. А місячна кількість опадів очікується 33−78 мм, в гірських районах місцями 81−105 мм.
Джерело: Gismeteo