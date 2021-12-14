Погода в Украине. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n164380-ledyanye-dojdi-nakrout-ukrainu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться сложной — синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололедицу.

Температура в течение суток составит от 2° до 3° мороза, в Карпатах 2−7° мороза (на юге страны днем ​​1−6° тепла). Об этом сообщает Gismeteo.

В Крыму днем ​​дождь, температура воздуха составит 3−8° тепла. В Киеве и области днем ​​местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северный, 5−10 м/с.

Согласно прогнозу, 15 декабря будет без существенных осадков, лишь в юго-восточных областях прогнозируется небольшой дождь.

16 декабря в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах западных областей образуется гололедица. Синоптики прогнозируют в Украине на 17−18 декабря небольшой снег.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине в декабре будет близкой к климатической норме. Средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 3° тепла, что близко к норме. А месячное количество осадков ожидается 33−78 мм, в горных районах местами 81−105 мм.

Источник: Gismeteo