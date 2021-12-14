Коломойский. ФОто: УП

https://racurs.ua/n164381-delo-privatbanka-apellyacionnyy-sud-otmenil-reshenie-v-polzu-kolomoyskogo.html

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Дело «ПриватБанка» до сих пор рассматривается в судах — Шестой апелляционный административный суд отменил скандальное решение Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которым удовлетворили иск компании Triantal Investments и отменили решение Нацбанка о связанных с «ПриватБанком» лицах.

Также суд закрыл производство по этому делу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Кипрская компания Triantal Investments Ltd., подконтрольная бывшему владельцу «ПриватБанка» Игорю Коломойскому, до национализации была владельцем 16,7362% акций банка.

В соответствии с позицией Большой палаты Верховного суда решение Нацбанка об определении связанных лиц не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции, — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.



Как известно, в апреле 2019 года ОАСК принял решение по делу о процедуре национализации «ПриватБанка», которым полностью удовлетворил иск Triantal Investments Ltd. Тогда в Нацбанке объясняли, что решение о перечне связанных с банком лиц является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства.

Напомним, ранее мы сообщали, что олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с президентом Владимиром Зеленским, обустроил криптоферму в Запорожье и по дешевке закупил большой объем электроэнергии у государственного «Энергоатома» для добычи криптовалюты.