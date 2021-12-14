Алексей Резников предостерег Россию от вторжения в Украину. Фото: ЕП

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Ракурс

Войска Российской Федерации продолжают прибывать к украинской границе.

Россия стягивает свои подразделения к границам Украины даже после разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре Politico.

По словам главы Минобороны, по состоянию на эти дни Россия имеет более 100 тыс. военных, разбросанных от оккупированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси. В Киеве не исключают, что агрессор может атаковать одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации.

Резников отметил, что сейчас украинская армия насчитывает около 250 тыс. военных. Также министр отметил 200 тыс. резервистов в территориальных подразделениях и 400 тыс. ветеранов АТО.

Министр подчеркнул, что любое вторжение России в Украину будет катастрофой, что приведет к огромным человеческим потерям с обеих сторон. Он уверен, что многие российские солдаты «приедут домой в гробах» в случае вторжения.

Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России будут приезжать домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа, — заявил глава Минобороны.

По словам Резникова, 15 атомных энергоблоков на территории Украины делают любую стрельбу особенно опасной. Также глава Минобороны считает, что Украина не является конечной целью агрессии президента РФ Владимира Путина.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину может произойти в конце января. Эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. По его словам, украинская разведка изучает все сценарии, включая худшие.

Источник: Politico